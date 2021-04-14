Karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi
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Karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi.

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Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi.

Samsun-Sinop karayolu Dereköy mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, K.Ç. (53) isimli şahsın HES kodu sorgulamasını yaptı. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen K.Ç'ye, toplam 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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