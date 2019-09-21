Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sezer Gökdemir (35) yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Ömer Arı (49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile kamyonet refüje çıkarken, otomobil yol kenarındaki elma bahçesine girdi, elma ağacına çarptı.
Kazada sürücüler ile Ömer Arı'nın eşi Ayşe Arı (45) ve kızları Sıla Arı (11) yaralandı.
Sürücü Gökdemir, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Gökdemir, Konya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.