Karadenizli Balıkçılar Umduğunu Bulamadı

GÜLTEKİN YETGİN - Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek av sezonuna buruk veda ediyor.

Sezona 1 Eylül 2017'de "Vira Bismillah" diyerek başlayan balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı. Balıkçılar, hamsi avıyla biraz teselli bulsa da avlanan balık da beklentileri karşılamadı.

Sezonun ikinci yarısı olarak tabir edilen ocak ayından itibaren de tezgahlar boş kaldı. Bu sezon avlanan balık miktarı hem balıkçı hem de vatandaşı memnun etmedi.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, aşırı avcılıktan ziyade mevsimsel değişikliklerin avlanmayı önemli derecede etkilediğini söyledi.

Av sezonunun 6 ay sürmesine rağmen balıkçıların en fazla 1,5 ay denizde kalabildiğine işaret eden Mutlu, "Mevsimsel değişiklikler nedeniyle kendi karasularımızda balıkların durmadığını, göç ettiğini görüyoruz. Bunun nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Şu anda bu sene için palamutun iyi bir yavrulama dönemine girebileceğini görüyoruz ve hava sıcaklıkları da istenilen düzeyde gidiyor ama artık eskisi gibi 6 ay süreyle avlanma yapmak imkansız gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu, Karadeniz'den Gürcistan karasularına giden balıkçıların ise zaman zaman iyi avlanma yapmalarına rağmen genel duruma bakıldığında üst düzeyde bir verim alamadıklarını kaydetti.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan da eylül ayında başlayan avcılık sezonunun 15 Nisan'da bitmesiyle 4 aylık av yasağı döneminin başlayacağını söyledi.

Sezonun palamut avcılığıyla başladığını anımsatan Arslan, palamudun bazı bölgelerde kısmen avlandığını, bunun beklentileri karşılamadığını belirtti.

Arslan, kasımdan itibaren 1,5 ay gibi bir süre hamsi avı yapıldığını ifade ederek, "Hamsi avcılığı için kısa bir dönem oldu. Aralık ayında hamsi karşı kıyıları geçti, daha sonra da bölgemizde hamsi avcılığı çok ama çok nadir yapıldı." dedi.

Eylül-aralık döneminde vatandaşların palamut ve hamsi tükettiğini aktaran Arslan, ocak ayından itibaren tezgahlarda çok az balık satıldığını kaydetti.

"Tekneler limanlara demirledi"

Arslan, ocak, şubat ve mart ayı dahil avcılığın çok düşük miktarlarda gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sezon, yasaklar başlamadan önce bazı bölgelerde 1,5 ay önceden neredeyse kapandı, tekneler limanlara demirledi. Sezonun geneli umduğumuz gibi geçmedi, bu sezonu buruk şekilde bitiriyoruz. Çok bol avcılık olmadı, tabii ki bunun böyle olacağı yıllar öncesinden belliydi. Her yeni sezon, geçtiğimiz sezondan daha kötüye gidiyor. Geçen sezon palamut avcılığı iyiydi, bu yıl olmadı, özellikle gırgır tekneleri hamsi avından istifade etti."

Yasağın başlamasıyla artık teknelerin ve ağların bakımlarının yapılacağına işaret eden Arslan, mayıs ayından itibaren bakımların yoğunlaşarak devam edeceğini söyledi.

Arslan, kıyı balıkçılarının çapari ve kurallar dahilinde dip ağlarıyla avlanmaya devam edeceğini kaydederek, "Küçük balıkçının da geçim kaynağı mezgitti, bu tür de çok az çıkıyor. Bundan sonra kıyı balıkçıları mezgit, istavrit ve barbunya gibi türler avlayacak. Tabii kıyı balıkçıları da belli dönemlerde teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yapacak." diye konuştu.

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise sezonun beklentilerin çok altında geçtiğini belirtti.

Özellikle yılbaşından sonra avcılığın çok azaldığına dikkati çeken Karadeniz, "Bu dönemde Türk balıkçılar Gürcistan ve Abhazya bölgesinde hamsi avladı. Kendi karasularımızda hamsi avı çok nadir yapıldı. İyi bir sezon geçirmedik, gelecek sezonların da bu şekilde olma ihtimali endişesi içindeyiz." ifadesini kullandı.