Karadeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor
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Karadeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor

Karadeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Batı Akdeniz'in batısı ile Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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