Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği
Haberler » Güncel » Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği - Haber

Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'tan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

25.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:53
Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

Ordu, Trabzon, Rize, , Artvin ve 'tan 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

Giresun Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 2 tır dolduran yardım malzemeleri toplanmaya devam ederken, tırlar kısa süre sonra yola çıkacak.

AKUT Giresun ekibi de 2 araç ve 10 gönüllüsüyle dün gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etmişti.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan da bir aylık maaşını depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler