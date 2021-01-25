Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
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Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

25.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:59
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

TÜRKİYE'nin üçüncü büyük limanı olmasının yanı sıra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) gerçekleştireceği boru ve rafineri benzeri çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edilecek olması bölge halkını sevindirdi.

TÜRKİYE'nin üçüncü büyük limanı olmasının yanı sıra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) gerçekleştireceği boru ve rafineri benzeri çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edilecek olması bölge halkını sevindirdi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, "Zonguldak, sadece taşkömürüne endeksli değil sanayimizle, teknolojimizle ve doğalgazımızla inşallah taşkömürüne alternatif bir sektörle ilimizdeki işsizlere bir ümit olacaktır" dedi. 

İnşaatına 2016 yılında başlanılan ve üst yapısı tamamlanmak üzere olan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette önemli rol alacak. Aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet edecek limanda, TPAO Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu. TPAO'nın kurduğu merkezden, Fatih Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları karşılanıyor. Yakın zamanda Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına katılacak Kanuni Sondaj Gemisi de Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını sürdürüyor. Filyos Endüstri Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 40'ı da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na tahsis edildi. Karadeniz'den çıkan doğalgaz, Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılarak halkın hizmetine sunulacak.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da 11 Ocak'ta yaptığı basın toplantısındaki açıklamasında  Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılması için yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Çalışmaların hızlanması, bölge halkını da heyecanlandırdı. 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, doğalgazın karaya çıkarılmasında yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin çalışacak olmasının bölge için önemli bir istihdam kaynağı yarattığını belirterek, "Bu bizim için iyi bir rakam. Beraberinde limanın için biliyorsunuz lojistik üssü. Onun arkasında endüstri bölgesinde kurulacak fabrikalar. Çalışan kişi sayısı olarak en az 15 bin kişi. Zonguldak sadece taşkömürüne endeksli değil sanayimizle teknolojimizle ve doğalgazımızla inşallah taşkömürünün alternatif bir sektörle ilimizdeki işsizlere bir ümit olacaktır." dedi. 'NİTELİKLİ ARA ELAMAN İÇİN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ' Karaman, Filyos'un bölgenin kalkınmasına en önemli bölge durumunda olduğunu ifade etti. Sanayi kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için birtakım çalışmalar planladıklarını ifade eden Karaman, şöyle dedi:  

"Gençlerimize kaliteli ara elaman olarak kendilerini yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizde üniversitemizle kamu ve sanayi işbirliğiyle projelere imza atacağız. Bakanlığımızda her türlü desteği vermeye hazır. Ara eleman bulmakta zorlanıyor firmalar. Biz Filyos'ta bir firmayı ziyaret ettik. Kaynakçı ve tornacı bulamadıklarını söylediler. Yetişmiş ve kaliteli ara elaman istiyorlar. Bizlerde buna öncü olacağız inşallah." 


Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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