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Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak

Türkiye, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük gazın çıkarılmasında da milli bir tavır sergileyecek. Gazın üretim faaliyetleri aramada olduğu gibi milli imkanlarla yerine getirilecek, çalışmaları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sürdürecek.

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
22.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:57

Yıllardır petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını birçok ülke gibi yabancı şirketlere yaptıran Türkiye, enerjide attığı millileşme adımlarının meyvelerini toplamaya başladı.

Milli enerji adımları kapsamında kendi sondaj gemilerini satın alan Türkiye, yaptığı hamlelerle başarıyı da beraberinde getirdi. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle Türkiye tarihinin en büyük keşfini gerçekleştirdi. Uzmanlar gazın Türkiye'ye 7 yıl yeteceğini vurgularken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazın kullanımı için 2023 yılını işaret etti.

TÜRKİYE KENDİ GAZINI ÇIKARACAK

Rezervin bulunmasıyla herkesin aklına "Gazı kim çıkaracak?" sorusu geldi. Türkiye, rezervin çıkarılmasında da milli bir tavır sergileyecek. Yabancı şirketlerin sokulmayacağı alanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), çalışmalarını sürdürecek. Böylece Türkiye kendi gazını kendisi çıkaracak.

TPAO'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk ultra – derin deniz keşfi' başlığıyla bir açıklama yaptı. Tuna-1 kuyusu ile ilgili bazı detayların da verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TPAO, Karadeniz'de Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan Sakarya sahasında büyük bir keşif yapmıştır. Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna-1 kuyusu Ereğli'nin 175 km kuzeyinde yer almaktadır. Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2.117 metre olmakla birlikte tüm operasyonlar tamamen TPAO ve OTC tarafından milli imkanlar ile yapılmıştır.

"KUYUDA ŞU ANDA DERİNLİK 3.520 METRE"

Tuna-1 kuyusunda sondaja, 2017 yılında TPAO envanterine katılan, en son teknoloji ile donatılmış Fatih Derin Deniz Sondaj Gemisi ile 20 Temmuz 2020 tarihinde başlanmıştır. Fatih, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar kazdığı 4 kuyunun ardından boğaz geçişini yaparak, Karadeniz arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. Kuyuda şu anda 3.520 metre derinlikte sondaj ve test çalışmaları devam etmekte olup son derinlik hedefi 4.525 metredir.

"ÜRETİM AŞAMALARI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR"

Arama fazının tamamlanmasını müteakip, saha geliştirme ve üretim aşamaları için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kuyu sondajı devam ediyor olmakla birlikte şu an itibarı ile yapılan keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp civarında rezerve sahip olduğu hesaplanmaktadır. Tuna-1'in şu ana kadar elde edilen sonuçlarıyla ispatlanan jeolojik modelinin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir. Üst miyosen pliyosen deniz altı yelpaze sisteminde gerçekleştirilen bu keşif, jeolojik ve jeofizik verilerle desteklenmekle birlikte operasyon esnasında yapılan formasyon testleri ile de doğrulanmış durumdadır. Keşif şu ana kadar Karadeniz'de gerçekleştirilmiş en büyük keşiftir.

TPAO küresel pandemi dönemine rağmen, Akdeniz ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerini aralıksız sürdürmekte olup, hâlihazırda 3 derin deniz sondaj gemisine sahiptir. Türkiye'nin milli petrol şirketi TPAO 1954 yılında kurulmuş olup, halihazırda günlük toplam 150 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapmakta ve yurt dışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Afganistan'da faaliyet göstermektedir."

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak

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