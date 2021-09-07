Karadeniz'de avlanan yeni sezonun ilk hamsileri tezgahlarda yerini aldı
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Karadeniz'de avlanan yeni sezonun ilk hamsileri tezgahlarda yerini aldı

Karadeniz'de avlanan yeni sezonun ilk hamsileri tezgahlarda yerini aldı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Denizlerde bir hafta önce başlayan balık avı sezonunda Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan az miktarda hamsi Trabzon'da tezgahları süsledi.

Denizlerde bir hafta önce başlayan balık avı sezonunda Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan az miktarda hamsi Trabzon'da tezgahları süsledi.

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler son günlerde bol miktarda istavritin yanı sıra az da olsa ağlara takılan hamsi ile limana dönüyor.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran istavrit ile bir miktar hamsi, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 10-20, hamsinin 20, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun ise tanesi 15-20 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, 25 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, ilk defa istavritin bu kadar bol olduğunu ve bir hafta boyunca aralıksız bolca avlandığını gördüğünü söyledi.

"Diğer yıllarda palamut olurdu, istavrit olmazdı. Bu sene de tam tersi oldu." diyen Örseloğlu, "İklim değişikliklerinin yanında balık değişikliklerini de yaşamaya devam ediyoruz. Önceden vatandaşlar istavriti soruyorlardı ama şu anda özlem, talep ve aranan balık palamut oldu. Tam da mevsimsel olarak palamudun zamanı. İnşallah özlenen palamut gelecek, bol bol tezgahları süsleyecek, vatandaş da gönül rahatlığıyla yiyecek." şeklinde konuştu.

Örseloğlu, yeni sezonun ilk hamsilerinin de tezgahta yer aldığına dikkati çekerek, "Bu da ilginç oldu. Daha önce İstanbul'dan gelirdi bize. Çünkü Trabzon'da bu kadar erken yerli hamsi olmazdı ama bu sene tam tersi oldu. Palamudun olmaması balıkçıları farklı alternatiflere yöneltti." dedi.

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzaoğlu da istavritin bol olduğunu ancak istenilen irilikte olmadığını ifade ederek, "Çinekop da aynı. Palamut yok. Çok az miktarda çingene palamudu geliyor. Günde 50-100 tane ancak geliyor. Onun haricinde kültür balıkları mevcut, onları satıyoruz. Ayın 15'inden sonra balık ne olur, belli eder kendisini." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Bülbül ise sezonun ilk taze hamsinini aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Sezonun ilk hamsisi geldi. Güzel, fiyat da normal. Beklediğimiz hamsi geldi. Hamsi ilk defa çıkıyor. Bir denemesini yapalım, lezzetine bakalım. Diğerlerini her gün alıyoruz. Trabzon için hamsinin ayrı bir önemi var. Ben balık alsam evde soracaklar bana 'Niye hamsi almadın?' diye." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Karadeniz'de avlanan yeni sezonun ilk hamsileri tezgahlarda yerini aldı - Haberler Ekonomi
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