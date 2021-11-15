PODGORICA - Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır - Haberler
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PODGORICA - Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

AA / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

DG Arena'da teknik direktör Miodrag Radulovic yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Radulovic'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından start aldı. Koşu ile başlayan idman, istasyon ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Karadağ'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic, Hollanda maçının olduğu gibi yarın da forma giyemeyecek.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

PODGORICA - Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

PODGORICA - Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

PODGORICA - Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

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AA / Hilmi Sever - Son Dakika Haberleri

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