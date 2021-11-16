Karadağ gol mü attı? Türkiye gol mü attı? Türkiye Karadağ gollerini kim attı? Milli maç kaç kaç?

Karadağ gol mü attı? Türkiye Karadağ gollerini kim attı? Milli maç kaç kaç? sorularının yanıtı araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.

TÜRKİYE KARADAĞ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Dakika 4: Kısa paslarla savunma dengemizi bozan Karadağ'da Beqiraj ceza alanına girmeden sert vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

Kerem Aktürkoğlu beraberlik golünü attı.

KARADAĞ GOL MÜ ATTI?

Karşılaşmada ilk gol Karadağ'dan geldi. Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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