Karadağ gol mü attı? Türkiye gol mü attı? Türkiye Karadağ gollerini kim attı? Milli maç kaç kaç?
2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşıyor. Play-off biletini büyük ölçüde cebine koyan Ay-Yıldızlı ekibin, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya direkt katılma ihtimali de bulunuyor. Podgorica Şehir Stadı'nda saat 22.45'te başlayan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Karadağ gol mü attı? Türkiye Karadağ gollerini kim attı? Milli maç kaç kaç? Türkiye gol mü attı?
Karadağ gol mü attı? Türkiye Karadağ gollerini kim attı? Milli maç kaç kaç? sorularının yanıtı araştırılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.
TÜRKİYE KARADAĞ GOLLERİNİ KİM ATTI?
Dakika 4: Kısa paslarla savunma dengemizi bozan Karadağ'da Beqiraj ceza alanına girmeden sert vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.
Kerem Aktürkoğlu beraberlik golünü attı.
KARADAĞ GOL MÜ ATTI?
Karşılaşmada ilk gol Karadağ'dan geldi. Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle beraberliği yakaladı.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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