Karadağ'da Tanjevic Dönemi Sona Erdi
Karadağ Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, milli takımdaki görevinden ayrıldı.
Karadağ Basketbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tanjevic'in milli takımdaki görevinden ayrılarak, profesyonel antrenörlük kariyerini sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.
Daha önce Türkiye, Yugoslavya ve İtalya Milli Takımları'nı da çalıştıran 70 yaşındaki başantrenör, 30 Ekim 2015'te Karadağ Milli Basketbol Takımı'nın başına getirilmişti.
Karadağ, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya'ya yenilerek şampiyonaya veda etmişti.
Kaynak: EuroSport.com