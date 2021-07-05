Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor

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Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Ekonomi

Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor Bursa'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasadına bu hafta başlanacak.

Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasadına bu hafta başlanacak. Karacabey'de bu sene 16 bin dekar karpuz ekildi. 130 bin ton karpuz, 6 bin dekardan da 20 bin ton civarında kavun rekoltesi bekleniyor.

Karacabey'in zirai değerlerinden bir tanesinin karpuz olduğunu belirten çiftçi Aykut Aytaç, "Karpuz hasadı Karacabey'de başlıyor. Karpuzda iddialı bir ilçeyiz. 25 Martta ektiğimiz karpuzlar oldu. Bu sene verim güzel gözüküyor. Toprağımızın da kırımızı olması dolayısıyla karpuzumuz tatlı. Fiyatlar şu anda iyi. Vatandaşlarımıza gazlı içecekler yerine karpuz tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Bu sene 16 bin dekar karpuz ekim alanından 130 bin ton karpuz, 6 bin dekar kavun ekim alanından 20 bin ton civarında verim beklediklerini anlatan Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, "Karacabey bayır kollarından başlayıp ova tarafından devam ederek kırmızı toprakta yetişen karpuz ve kavun çok lezzetli. Bunun yanı sıra cilt rengi olarak tercih edilen güzellikte. Temmuz ayından eylül ayına kadar hasadı devam eden, çekirdekli ve çekirdeksiz üretimi olan Karacabey karpuzu Türkiye'nin her yerinde tercih edilmekte. İstenilen özellikte, boyda ve kiloda yetiştirilebilen Karacabey karpuzu meşhur. Karacabey soğanından sonra Karacabey'in bir markası olmaya aday" ifadelerini kullandı.

Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor
Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor
Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor
Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor
Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor
Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor
Karacabey'de karpuz hasadı başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin

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