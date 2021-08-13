Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ilgi görüyor
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Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ilgi görüyor

Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karacabey Belediyesi tarafından hem bölge hem de ülke çiftçisine katkı sağlamak maksadıyla başlatılan program serisi devam ediyor.

Karacabey Belediyesi tarafından hem bölge hem de ülke çiftçisine katkı sağlamak maksadıyla başlatılan program serisi devam ediyor. Yeni programda, zeytin üreticileri için kış sonrası budama ve bakımlar uygulamalı olarak aktarılıyor.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören program serisinde, zeytin üreticilerine yönelik çeşitli konular ve üreticilerden gelen sorular haftalık çekilen programlar ile Karacabey Belediyesi Youtube hesabı üzerinden yayımlanıyor.

Programı Sinan Bürçek yönetirken, gelen soruları ise Zirai Danışman Mehmet İzbak cevaplıyor. Bu hafta yüklenen yeni bölümde ise soğuktan etkilenen zeytin ağaçlarına bakım yapılırken, dikkat edilmesi gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Sadece bölgemizdeki değil, ülkemizdeki pek çok üretici de bu program serilerini muntazaman takip ediyor. Teknolojinin önemli bir nimeti bu. Tecrübeleri paylaşma, üstünde konuşma ve daha çok insana, üreticiye ulaştırmaya imkan sağlıyor. Bu anlamda önemli yol kat ediyoruz. 24 binden fazla izlenmeye ulaştık ve bu artarak devam ediyor" dedi. - BURSA

Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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