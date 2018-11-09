Karaca: "Cerattepe'yi, Burada Artvinlilerin Geleceğine Kurulan Tuzağı Görmek İçin Geldik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Cerattepe'yi, burada Artvinlilerin geleceğine kurulan tuzağı görmek için geldik." dedi.

Karaca, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Artvin'de Cerattepe bölgesindeki bakır madeni sahasında incelemelerde bulundu.

Maden şirketi yetkililerinden bilgi alan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gündür Karadeniz bölgesinde çevre örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldiğini söyledi.

Karaca, bölgedeki doğa hakları ihlallerini tespit etmeye çalıştıklarını belirterek, "Tespitlerin ardından rapor hazırlayacağız. Hem hukuki hem eylemsel anlamda hem de halkın direnişinin güçleneceği yaşam alanına sahip çıkma mücadelesine güç verecek olan doğa hakları izleme birimlerimizi oluşturmak üzere buradayız." diye konuştu.

Çevre mücadelesi açısından Artvin denilince akla "Cerattepe direnişinin" geldiğini aktaran Karaca, "Cerattepe'yi, burada Artvinlilerin geleceğine kurulan tuzağı görmek için geldik. Alanda bize gösterilenler, doğa hakları mücadelesi anlamında buz dağının görünen yüzü. Buz dağının görünen yüzüne bakarak, doğal yaşam alanlarımıza, endemik bitki türlerimize, yer altı sularımıza, Artvin ve Artvinlinin geleceğine dönük kurulan tuzağı görmemek de mümkün değil." dedi.