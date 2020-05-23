Karabük ve ilçelerde 383 berber ve kuaförün Covid-19 testi negatif çıktı
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Karabük ve ilçelerde 383 berber ve kuaförün Covid-19 testi negatif çıktı

Karabük ve ilçelerinde normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmete başlayan 383 berber ve kuaförün yapılan Covid-19 test sonuçları negatif çıktı.

Karabük ve ilçelerde 383 berber ve kuaförün Covid-19 testi negatif çıktı
23.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:18

Karabük ve ilçelerinde normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmete başlayan 383 berber ve kuaförün yapılan Covid-19 test sonuçları negatif çıktı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "14.05.2020 tarih ve 40 no'lu İlimiz Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Kararı gereği; "vatandaşlarımızla yakın temasları nedeniyle salgın açısından yeni bir risk oluşturmamaları amacıyla, ilgili oda başkanlıklarına kayıtlı tüm berber ve kuaförlerimizden" COVİD 19 PCR testi alınmıştır. Yapılan toplam 383 testin (il merkezi 185, ilçeler 198) hepsi negatif sonuçlanmış olup, denetim ve kontrol faaliyetlerimiz Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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