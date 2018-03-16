Karabük Tso'da "Tek Noktadan Hizmet" Dönemi Başladı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, şirket kuruluşu işlemlerini azaltacak "Tek Noktadan Hizmet" uygulaması başlattıklarını ve bu sayede şirket kuruluşlarının 30 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmeye başlandığını bildirdi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 9 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle "Tek noktadan hizmet" uygulamasının başladığını kaydetti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Yatırım Ortamının iyileştirilmesi ve yeni yatırımların desteklenmesi amacıyla devletin yapmış olduğu düzenlemelerle, ticari hayatın kolaylaştırmaya ve ekonomiyi geliştirmeye büyük faydası olacağını söyledi.

Düzenlemeler öncesinde yatırımcının kendini yeni yapacağı yatırıma kanalize edecekken pek çok kurumda zaman ve emek kaybı yaşadığını hatırlatan Özcan,"Kanundan önce 7 prosedürle gerçekleştirilen şirket kuruluşu artık bir adıma indi. Şirket kuruluşlarında yaşanan digital dönüşümle birlikte MERSİS sistemiyle işlemler hızlandı. Pek çok kurumun faydalanacağı bir ortam halinde dönüştü. Anasözleşme onayları noter onayları gerekmeksizin Ticaret ve Sanayi Odalarında Ticaret Sicil Müdürlüklerince yapılmaya başlandı. Şirket kuruluşlarında harçlar kaldırıldı. Odalarca alınan ücretlerde özel tarife uygulandı. Harçlar, ilan ücretleri, Rekabet kurumu payları tahsilatı bankalar yerine Odalarca tahsili yapılarak ilgili kurumlara aktarılması sağlanarak zamandan ve emekten tasarruf sağlandı. Şirket ve şahıs işletmelerinin kuruluşlarında imza beyannameleri noter onayı aranmaksızın Ticaret Sicil Müdürlüklerince yapılmaya başlandı. Limited şirketlerin kuruluş tescilinden önce bankaya bloke ettikleri sermayelerin bloke zorunluluğu kaldırıldı. Şirket kuruluşlarında defter tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlüklerince tasdik edilmeye başlandı. Şirket kuruluşları esnasında kuruluş yapılırken aynı zamanda SGK'ya bildirim yapılmış sayıldı. Bu kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle hem yatırımcımızın işleri kolaylaştırıldı, hem de maddi ve manevi anlamda destek sağlandı. Aynı zamanda ülkemizin yatırım yapılabilirlik endekslerinde dünya üzerinde ilk 10 ülke arasında girmesi amaçlanarak, yurt dışından da yabancı yatırımcıların gelmesinin önü açıldı. Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yapılan bu çalışmalardan emeği geçen herkese üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarım." dedi. - KARABÜK