Karabük TSO Başkanı Mescier TİM verilerini değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KSTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı listesinde Karabük'ten 4 firmanın listede yer alması hakkında açıklamada bulundu.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KSTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı listesinde Karabük'ten 4 firmanın listede yer alması hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Mescier, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2019 yılı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabında 4 firmanın yer aldığını belirtti. 2019 yılı verilerine göre, Mescier Dış Ticaretin 113. sırada, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrinin 151. sırada, Boskay Metal Sanayi ve Ticaretin 327. sırada ve Işık Çelik Sanayi ve Ticaretin 524. sırada yer alarak Karabük için önemli bir gelir ve gurur kaynağı olduklarını ifade eden Mescier, "Üreten ve katma değer oluşturan sanayi kültürünü ihracat ile taçlandıran ve listede yer alan tüm işverenlerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Türkiye'de ihracat konusunda yapılan yatırımlar ve destekler ilimizde de olumlu reaksiyon göstermiştir. İhracat yapan firma sayısındaki artış ve var olan ihracatçıların pazarda kendilerine daha iyi konum bulmaları da bunun bir göstergesidir. 2020 yılının ilk 6 ayında 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentimiz 7. ayda da 173 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştır. 2020 yılının ocak ayında ülke genelindeki en büyük ihracat artışını gerçekleştiren ilimiz Ocak ayında TİM verilerine göre yüzde 110'luk bir ihracat artışı ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır" dedi.

"İhracatta ki çeşitlilik başarımızı artıracak"

Kentin ihracatta daha önemli pazar paylarına hakim olmasının en önemli gayelerinden olduğunu ifade eden Mescier, "İlimizin sanayi alt yapısının en güçlü dinamiği demir çelik olduğundan ihracattaki paydada en önemli oran yine demir çeliğe aittir. İlimizden yapılan ihracatın yüzde 90'nın demir çelik olmasını uzun vadede bir dezavantaj olarak görüyoruz. Kent ekonomisine katkının daha aktif olması için farklı sektörlerinde ihracata ağırlık vermelerini sağlamamız gerekiyor. İlimizin demir çelikten sonraki en çok ihracatı gerçekleştiren sektörleri arasında yer alan makine ve aksamları, tekstil, iklimlendirme ve orman ürünlerinin de ihracattaki paylarının artırılması kentimizin ekonomik gelişimine olumlu katkı sağlamıştır" diye konuştu.

İhracat kalemlerinin çeşitlendirilmesi ve var olan farklı sektörlerdeki ihracatçıların paylarının artırılması için Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak etkin bir çalışma gerçekleştirmek olduklarını vurgulayan Mescier, şunları kaydetti:

"Kasım 2019 tarihinden bu yana İhracat Destek Ofisi ve Danışmanlık faaliyetlerimiz ile ilimiz ihracatçılarına destek vermeye başladık. Amacımız ilimizde ihracat yapmak isteyen yatırımcılara destek olmak ve var olan ihracatçılarımızı da geliştirmektir. Yaşanılan pandemiden dolayı dış ticaret eğitimlerimize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığının uzaktan eğitim modülleri ile sunabilmekteyiz." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Özler