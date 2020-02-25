Karabük'ten kısa kısa

25.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:28

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı şubat ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu tarafından yapılan sunumla başladı.

Toplantıya, KTSO Başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, yönetim kurulu ile meclis üyeleri katıldı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ziyaret

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek müdür Ahmet Işık'tan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın kurulması teşkilat yapısı personel durumu hakkında bilgiler verdi.

Meteoroloji İl Müdürlüğüne ziyaret

Vali Gürel, kurum denetimleri kapsamında Meteoroloji İl Müdürlüğünü de ziyaret ederek müdür Ahmet Akıllıer'den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Karabük Meteoroloji Müdürlüğünün tarihçesi, teşkilat şeması ve personel durumu faaliyet alanları hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan İl Müdürü Akıllıer, kısa vadeli olarak saatlik ve günlük tahminler yapıldığını, uzun vadeli olarak haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler gerçekleştirildiğini, sektörel bazlı tahminlerin ise ulaştırma, tarım, orman, çevre ve savunma sektörlerine dayalı olarak yapıldığını söyledi.

-Vali Gürel'e "31. Vergi Haftası" ziyareti



31. Vergi Haftası kapsamında İl Defterdarı Osman Koçaş, beraberinde birim müdürleriyle Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim etti.



Ziyarette İl Defterdarı Osman Koçaş tarafından Vergi Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyuncu yapacakları etkinlikler hakkında Vali Gürel'e bilgi verildi.



Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Vergi toplamak, devlet olmanın gereğidir. Devletlerin asli görevleri olan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve benzeri hizmetleri yerine getirebilmesi için vergi toplaması gerekmektedir. 31. yılını kutladığımız Vergi Haftası'nın, tüm Vergi Dairesi çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum."diye konuştu.



Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük'e gelen A.Y yönetimindeki 78 AD 725 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki E.Y, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA