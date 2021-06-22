Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Karabük'te kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bir apartmanın bodrum katındaki 2 daireyi su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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