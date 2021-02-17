Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı
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Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı

17.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:02
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 19 köy yolu açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 27 köy yolundan 19'unda ulaşım yeniden sağlandı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 27 köy yolundan 19'unda ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 1, Eskipazar'da 9, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9 ve Safranbolu'da 1 olmak üzere 27 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu merkez ilçede 1, Eskipazar'da 6, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 1 ve Yenice'de 6 olmak üzere 19 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ekiplerin diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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