Karabük'te 19 Mayıs 19.19'da kutlandı
Karabük'te 19 Mayıs 19.19'da kutlandı Karabük'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da kutlama yapıldı.
19.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:44
Karabük'te 19 Mayıs 19.19'da kutlandı
KARABÜK - Karabük'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da kutlama yapıldı.
Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük gençlik Spor İl Müdürü Coşkun Güven, daire müdürleri ve polisler katıldı.
Tören öncesi polis araçları siren eşliğinde konvoy yaparak kent meydanına geldi. Saatler 19.19'da İstiklal Marşı okunduktan sonra Türk Bayrakları ile marşlar okundu
Kaynak: İHA