Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

05.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:17
Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.


Karabük Belediye meclisi aralık ayı toplantısı Meclis Toplantı Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleştirildi.


Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.


Toplantı sonunda, Karabük Belediye meclisi ocak ayı toplantısının 08 Ocak 2020 tarihinde saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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