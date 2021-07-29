Karabük Belediye Başkanı Vergili'den park ve bahçelere zarar verenlere tepki
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Karabük Belediye Başkanı Vergili'den park ve bahçelere zarar verenlere tepki

Karabük Belediye Başkanı Vergili'den park ve bahçelere zarar verenlere tepki
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent genelinde tahrip edilen park ve bahçelerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kent genelinde tahrip edilen park ve bahçelerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin için çalışıyor, sizin için üretiyoruz ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki, birileri bu şehre ve bu şehrin insanlarına ihanet ediyor. Biz bu hizmetleri sizin paralarınızla yapıyor, ödediğiniz vergileri sizlere hizmet olarak geri çeviriyoruz. Lütfen biraz vicdan, biraz insanlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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