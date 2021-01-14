Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

14.01.2021 08:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım köprü yan kollarından devam ediyor.

Aydıncık-Silifke-Erdemli yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde (Bartın çevre yolu) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 9. kilometresinde (Bulancak şehir geçişi mevkisi) yaya üst geçidi altyapı çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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