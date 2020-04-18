Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 35-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında alt geçit çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım her iki yönde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerinde (Çıralı Kavşağı mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Aydıncık-Zile yolunun 14-15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Ergani yolunun 20-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Kaynak: AA