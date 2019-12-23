Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 17-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Konya-Ereğli yolunun 58-69. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu Emirler Bağlantı yolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Karaman-Mut yolunun 1-2. kilometreleri, İskilip-Çorum yolunun 16-24. kilometreleri ile Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.