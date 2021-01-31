Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
31.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:28
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karlı sokak ve yollardan görüntüler Karlı yolda ilerleyen araba Kar küreyen vatandaş Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor BİNGÖL - Bingöl'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karlı sokak ve yollardan görüntüler
Karlı yolda ilerleyen araba
Kar küreyen vatandaş Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
BİNGÖL - Bingöl'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş