Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

31.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:28

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karlı sokak ve yollardan görüntüler Karlı yolda ilerleyen araba Kar küreyen vatandaş Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor BİNGÖL - Bingöl'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karlı sokak ve yollardan görüntüler

Karlı yolda ilerleyen araba

Kar küreyen vatandaş Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

BİNGÖL - Bingöl'de aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışı yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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