Kar yağışı hasat beklentisini yükseltti

MARDİN (İHA) - Türkiye'de, tarımsal üretim alanında büyük bir yere sahip olan Mardin Ovasında kuraklık nedeniyle hasat beklentisi düşmüştü. Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve aynı zamanda Bitkisel Üretim Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Doğan, karın örtüsü bitkide bir yorgan görevi gördüğünü söyleyerek hasat beklentisinin yükseleceğine dikkat çekti.

2021 sezonunun kurak geçmesine bağlı olarak çiftçilerde 2022 dönemi için güz döneminde yapılan ekimde bir tedirginlik durumu söz konu Su olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, çiftçilerin 2021 dönemi gibi tekrar yağışla ilgili bir problem yaşanılır mı endişesine girdiğini ifade etti. Son bir haftadır yağan kar yağışının, çiftçinin yüzünü güldürdüğünü aktaran Doğan, "Karın faktörü, diğer yağışlara göre öncelikle kar örtüsü oluştuğu için su yüzeyinde akışlar söz konusu olmayacaktır. ve böylelikle İnfiltrasyon, yani filtreleme yöntemiyle suyun yavaş yavaş toprağa girmesi sağlanacaktır. Böylelikle toprağın nem miktarı arttırılmış olacak ve yer altı su havzalarında bolluk, bereket olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz" dedi.

"Kar örtüsü bitkide bir yorgan görevi görür"

2021 sonbahar döneminde yapılan ekimlerin çimlenmesi ve çıkışı için pozitif bir durum söz konusu olduğunu aktaran Doğan, "Çünkü bitki yüzeyinde kar örtüsü olduğu için daha çok kök sistemini geliştirecektir. Bu da gelecek dönemlerde kuraklık olması durumunda bile kök sistemi iyi geliştiği için buna karşı bir dayanıklılık söz konusu olacaktır. Tabi önümüzdeki şubat mart ve nisan aylarında yağışın homojen bir şekilde olması durumunda çiftçinin bu durumdan oldukça mutlu olacağının beklentisi içerisindeyiz" diye konuştu.

"Kar ile birlikte su seviyelerinde yükselme olacak"

Diğer taraftan da kar sadece bitkisel anlamda düşünmemek gerektiğine değinen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü kuraklığa bağlı olarak meydana gelen göletlerdeki su seviyesinin azalması su seviyesinin toprak ininde daha derinlere inmesi olarak değerlendirdiğimiz zaman hem akarsuların hem göletlerin hem de barajların dolması açısından da oldukça önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkündür. Kar genel olarak insanlar içerisinde işte kar yağdı bizler ıstırap içerisindeyiz. Bu kara kışı nasıl geçiririz, elbette ki, maddi durumu olmayan, evi barkı olmayan insanlar için gerçekten de zor bir durumdur. Ama bizler, çiftçi anlamında havzaların yer altı ve yer üstü havzalarını düşündüğümüz zamanda bunu bizim için büyük bir lütuf olduğunu görmekte önemli olduğunu düşünüyorum." - MARDİN