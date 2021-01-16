Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

16.01.2021 04:26 | Son Güncelleme: 16.01.2021 04:30

Erzurum'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da gün içerisinde aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kenti beyaza bürüdü.

Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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