02.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:23

Mersin'de, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Toroslar ilçesinin 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası, bu yıl kentte ilk kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali kapsamında voleybol şampiyonasına da ev sahipliği yaptı.

İki gün süren organizasyonda 6 erkek ve 6 kadın takımından 44 sporcu, grup maçlarında mücadele etti. Şampiyonanın grup maçlarında ilk 2'de yer alan 8 takım, finallerde karşı karşıya geldi.

Kadınlar kategorisinin final maçında Bahanur Gökalp, Simge Yalçın, Merve Çelebi ve Ayşe Dil'den oluşan takım, Dilek Kübra Karakuş, Derya Özçelik ve Remziye Başak Uyanık ekibini 15-9 ve 15-4 setlerle 2-0 yenerek, organizasyonda birincilik elde etti.

Erkekler kategorisinde Yasin Baysal, Ali Cebeci, İbrahim Çadır, Mehmet Çıvgın ekibi, Çağrı Nacar, Emrah Eker, Burak Rohat Çelik üçlüsünü iki sette de 15-7 mağlup ederek, 2-0'lık skorla altın madalyanın sahibi olup şampiyonluğa uzandı.

Final müsabakaların ardından dereceye giren ilk 4 takıma toplamda 20 bin lira para ödülü verildi.

Şampiyon takımlar, nisan ayında Avusturya'da CEV tarafından organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu