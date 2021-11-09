Kapalıçarşı'da altın hareketliliği

Altın fiyatlarındaki yükselişle Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşanıyor. Küresel çapta yükselen altın fiyatlarının etkisiyle iç piyasada gram altının 574 liraya ulaştı.

Ons altının 1830 dolara yükselmesi iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Haftaya yeni rekor ile giren gram altın 570 TL civarında işlem görüyor. Bu yükselişin gümüş fiyatlarına da hareketlilik getirdiğini belirten Kapalıçarşı kuyumcuları, yatırımcıların altına olan güvenin devam etmesini söylüyor.

"İHTİYACI OLAN MECBUREN DÜŞÜKTEN ALDIYSA SATIYOR"

Altın alım-satımlarının arttığını vurgulayan kuyumcu Tunahan Sarı, "Altın şu anda zirveyi görmüş durumda fakat bizler altının daha da yükselmesini bekliyoruz. İhtiyacı olan mecburen düşükten aldıysa satıyor. Şu anda gram altın 574 TL, çeyrek 920 TL, yarım bin 840 TL, tam altın ise 3 bin 680 TL'den işlem görüyor. Kendi şahsi düşüncem sene sonu altının fiyatını 600 TL civarında göreceğiz. Gümüşte de hafif bir kıpırdama var. Şu anda kilosu 7782 TL'den işlem görüyor. Anık değişmeler olursa gümüşte 9-10 bin TL'yi görebilir. Elinde para olan vatandaşın altına yatırım yapabilir" şeklinde konuştu.

"ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR"

Kuyumcu Orhan Seven ise, altının her zaman güvenli liman olduğunu söyleyerek, "Vatandaşların altına talebi devam ediyor. Altın alımları sürüyor. Vatandaşların altın ve gümüş almalarını tavsiye ediyorum. Hem altın hem de gümüşte uzun vadeli kazandıracağını söyleyebiliriz. Yatırımcıların altını ellerinde tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Gümüşün kilogramı 7 bin 733 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

(Uğur Çetin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)