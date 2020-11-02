Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

02.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:36
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 artışla 512,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,04 artışla 512,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 830,00 lira, Cumhuriyet altını 3.397,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 512,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 507,00 507,20 512,30 512,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.341,00 3.362,00 3.376,00 3.397,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 462,40 466,40 467,20 471,20
Lira(Tam) Ziynet 3.265,00 3.285,00 3.299,00 3.319,00
Yarım Ziynet 1.633,00 1.643,00 1.650,00 1.660,00
Çeyrek Ziynet 816,00 821,00 825,00 830,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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