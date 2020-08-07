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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
07.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:24

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 484,50 484,70 470,80 471,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.193,00 3.214,00 3.103,00 3.124,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,00 446,00 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.120,00 3.140,00 3.032,00 3.052,00
Yarım Ziynet 1.560,00 1.570,00 1.516,00 1.526,00
Çeyrek Ziynet 780,00 785,00 758,00 763,00

Kaynak: AA

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