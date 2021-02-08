Kapadokya'da sit alanındaki 18 yapı daha yıkıldı
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Kapadokya'da sit alanındaki 18 yapı daha yıkıldı

08.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:18
Kapadokya'da sit alanındaki 18 yapı daha yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan binaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 18 yapının yıkımı tamamlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan binaların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 18 yapının yıkımı tamamlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında yıkımına karar verilen yapılar, birer birer ortadan kaldırılıyor.

Son bir haftada bölge genelindeki izinsiz 18 yapının yıkılmasıyla 3 Kasım 2018'de başlayan çalışmalar kapsamında yıkılan yapı sayısı 353'e ulaştı.

Usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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