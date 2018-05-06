Kantinciler İstişare İçin Toplandı

Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şefik Alkurt, kantincilerle yaptığı istişare toplantısında, "Tek derdimiz esnafımız. Hesap defteri açık, çözüm odaklı bir odayız" dedi.

Gaziantep Kantinciler esnaf Odası Başkanı Ali Şefik Alkurt, kantinci esnafıyla bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Alkurt, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek, kantinciler için hayati önem taşıyan ihale bitiş süresini Ankara'da ki görüşmelerin ardından 20 yıla çıkardıklarını söyledi. Esnafa verilen sözlerin 90 günde yerine getirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Alkurt, "Bir liraya, 2 liraya mal satarak rızkını çıkarmaya çalışan esnafın hakkını yedirmem" dedi. Kantinci esnafının ekmeğine sahip çıkmaktan başka bir dertlerinin olmadığını söyleyen Başkan Alkurt, "Esnafımızın ekmeğine sahip çıkıyoruz, bizim tek derdimiz budur. Esnafımıza verdiğimiz sözü 90 günde yerine getirdik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Kimse kimsenin hakkını yemeyecek. Biz sırtımızı devlete dayadık.Biz esnafımızın için kantinciler odasına istikrar ve güvence getirdik. Hiçbir esnafımızı mağdur etmiyoruz. 1 liralık, 2 liralık mal satarak rızkını çıkarmaya çalışan esnafın hakkını yedirmem" dedi.

"Sorun değil çözüm odaklı"

Alkurt, "Esnafımıza yakışmayacak bir görüntüdeki ve iletişim olanağı son derece kısıtlı adeta kapalı kutudaki bir odadan, hesap defteri açık, çözüm odaklı bir ve son derece modern bir odaya sahip olduk. Aslan yattığı yerden belli olur. Sorun odaklı değil çözüm odaklı bir odayız. Rant peşindekilerin odamızda işi yok" dedi. Ankara'da ki gerçekleşen yoğun temas sonucu ihale süresini 20 yıla çıkardıklarını söyleyen Alkurt, "Önceki dönemlerde odamıza hoş gözle bakmayan kurumlar şu anda bizlere karşı bakış açısı değişti, bizlerin isteklerini yerine getirip, bizlerden memnun olduklarını söylüyor. 5 yıl sonra ihaleye giren ve esnafımızı sıkıntıya sokacak son derece önemli bir konuyu çözmek için Ankara'ya gittik ve okulların ihaleye çıkış sürecini 10+10'a çıkardık. Bu uygulama Türkiye'nin tüm kantinlerinde geçerli oldu Bu camia artık 3 maymunu unuttu, artık gözümüzü de açtık, kulağımızı da açtık. Bundan sonraki projelerde de tek düşüncem esnafımdır, böyle olacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP