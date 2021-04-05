Kanocu üç erkek kardeşin hedefi milli forma

Bursa'da yaşayan üç erkek kardeş, kano sporunda milli formayı giyebilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bursa'da yaşayan üç erkek kardeş, kano sporunda milli formayı giyebilmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde kano branşıyla tanışan Adem (21), Yunus Emre (18 ) ve Onur Mete Ergül (16) kardeşler, elde edecekleri başarılarla ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak istiyor.

Milli forma hedefine ulaşabilmek için hazırlıklarına Muğla'da devam eden kardeşler, hırsları ve çalışkanlıklarıyla antrenörlerinin dikkatini çekiyor.

Adem: "Çok güzel bir spor"

Kardeşlerin en büyüğü olan Adem Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır uğraştığı kano sporunda okullar arası ve iller arası yarışlara katılarak dereceler elde ettiğini söyledi.

Kanoda önemli sporculardan biri olmak istediğini vurgulayan Adem, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'nda yer alıp, ardından başarılarımı uluslararası müsabakalara taşıma hedefim var. Ülkemi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etmek en büyük hayalim. Kardeşlerimle antrenman yapıp, şampiyonalara hazırlanıyorum. Kardeşlerim benden görerek kanoyu sevdi. Ben de onları yönlendirdim. İyi ki başlamışız. Çok güzel bir spor. Hem zorluğu hem güzelliği var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Ben 6 yıldır kanoyla suya her girdiğimde, aynı heyecanı yaşıyorum."

Yunus Emre: "Hedefim, Türkiye'yi gururlandırmak"

Yunus Emre Ergül, ağabeyi Adem'den 1 yıl sonra başladığını ve 5 yıldır kano sporuyla ilgilediğini dile getirdi.

Bu branşı yaptığı için çok mutlu olduğunu anlatan Yunus Emre, "Yurt içinde çeşitli derecelerim var. En büyük hedefim, giyeceğim milli formayla yurt dışında Türkiye'yi gururlandırmak." ifadelerini kullandı.

Onur Mete: "Büyük bir azim ve hırsla çalışıyorum"

Kardeşlerin en küçüğü olan Onur Mete Ergül, 4 yıldır kano yaptığını, ağabeylerinden görerek başladığı sporda mücadeleci bir yapısının olduğunu aktardı.

Kanonun çok eğlenceli bir spor olduğunu belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Büyük bir azim ve hırsla çalışıyorum. Ağabeylerimle de kıyasıya rekabet içindeyim. Yurt dışında bayrağımızı gururla göndere çektirmek istiyorum. Ailemizin de bize büyük bir desteği ve güveni var. Üç kardeşin aynı sporu yapması çok güzel bir duygu. Her anlamda birbirimize destek veriyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Hiç yalnız kalmıyorum. Ağabeylerimin varlığını ve desteğini hep yanımda hissediyorum. Bu benim için büyük bir avantaj."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano Branşı Başantrenörü Deniz Korkmaz ise üç kardeşin antrenmanlarda iyi bir partner olduğunu belirtti.

Hedeflerinin milli formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeleri olduğunu belirten Korkmaz, "Ay-yıldızlı bayrağı en yükseğe taşımayı amaçlıyoruz. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak büyük bir aileyiz. Sporcularımızı da aile olarak aramızda görmek mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç