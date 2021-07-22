Kandıra'da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
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Kandıra'da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

Kandıra'da denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 gündür süren denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı.

- Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 gündür süren denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı.

Kocaeli'nin yazlık tatilcileri ağırladığı sahil ilçesinde denize girme yasağı uzatıldı. İki gündür denizde etkili olan rüzgar ve dalga akıntısı sebebiyle çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı sahillerde, ilçe kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Önceki gün başlayan ve bugün de devam eden yasak sebebiyle plajlara kırmızı bayrak çekilerek, tatilciler güvenlik güçleri tarafından uyarılarla denizden çıkarıldı.

Bugün de devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girme yasağının bir gün daha uzatılarak Cuma günü de devam edeceği açıklandı.

(Cihan Atik - Aslı Aktaş Aksoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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