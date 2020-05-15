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Kanatlı eti sektörü, üretimi sürdürecek

TGDF Akademi tarafından düzenlenen COVID-19 Konferansları çerçevesinde Kanatlı Eti ve Yem Sektörü sorunları ve sektörün salgın sürecinde yaşadıkları masaya yatırıldı.

Kanatlı eti sektörü, üretimi sürdürecek
15.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:15

TGDF Akademi tarafından düzenlenen COVID-19 Konferansları çerçevesinde Kanatlı Eti ve Yem Sektörü sorunları ve sektörün salgın sürecinde yaşadıkları masaya yatırıldı. Sektörün sorunlarının tanımlandığı ve çözüm önerilerinin irdelendiği konferansı kalabalık bir katılımcı grubu takip etti.

COVID-19 salgınının Kanatlı Eti ve Yem Sektörü üzerindeki etkisi TGDF Akademi'de masaya yatırıldı. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca ve Türkiye Yem Sanayicileri Derneği Başkanı Ülkü Karakuş'un konuşmacı olarak katıldığı konferansın moderatörlüğünü TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik yaptı.

Dr. Sait Koca, konuşmasına başlarken tüm paydaşların 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü ve 10 Mayıs Dünya Kanatlı Günü'nü kutladı.

"Rafları boş bırakmadık"

Türkiye'de sektör olarak rafları boş bırakmadık diyen Dr. Koca, "Yaptığımız açıklamada da bir aksama yaşanmayacağını söylemiştik. Dünyada ABD, İngiltere gibi birçok ülke kanatlı eti arzında sorunlar yaşadı.

Normalde biz Mart Nisan aylarında üretimi arttırırız. Bunda piknik sezonu ve Ramazan etkendir. Bu açıdan pandemiye yüksek bir üretimle yakalandık. Üretim fazlasını dengeye getirmeye çalışırken sokağa çıkma yasağı bizi kötü etkiledi. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde hayvanları satamadık ve çok ciddi stoklarımız oluştu" dedi.

"Çalışanlarımız teşekkürü hak ediyor"

Gıda sektörü çalışanlarının özverisine de değinen Dr. Koca, "En büyük mutluluğumuz ise; çalışanlarımız bu dönemde bize çok destek verdiler, vermeye devam ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağlıkçılardan sonra gıda çalışanları da büyük takdiri hak ediyor" diye konuştu.

Pandeminin ortaya çıkmasından sonra en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak'a ihracatın aksamaması konusunda Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarımızın aldığı kararlardan çok mutlu olduk.

Bu dönemde TMO sektöre desteğini hiç aksatmadan sürdürdü. Hububat fiyatlarını dengede tutabilmek için çok çaba gösterdi.

TGDF'nin çalışmalarına da değinen Dr. Koca, "Çok başarılı çalışmalara imza attılar ve yeni çalışmalara devam ediyorlar. Bu çalışmalarından ötürü TGDF Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

"Gıda sektörünün önemini tüm dünya anladı"

Gıda sektörünün önemine değinen Türkiye Yem Sanayicileri Derneği Başkanı Ülkü Karakuş da konuşmasında şunları söyledi:

"İnsanlar paranın yenmediğini öğrenecek diye bir Kızılderili atasözü vardır. Bu dönemde herkes bunu anlamış oldu. Biz sektörümüzün ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Şimdi dünya da farkına vardı.

Çok şükür unda, makarnada, süt ve süt ürünlerinde, tavuk ve hindi etinde, balıkta ve yumurtada ihracatçı konumda bir ülkeyiz. COVID-19 sırasında gıda arzında sıkıntı çekmeme nedenlerimizin başında bu geliyor. Biz 100 civarında ülkeye süt ürünleri, 80 ülkeye balık ürünleri, 120'nin üzerinde ülkeye un ve makarna, 80'ye yakın ülkeye tavuk ve hindi, 30 ülkeye yumurta ihraç ediyoruz. Türkiye'nin bu ürünlerde herhangi bir sıkıntısının olmayacağını, tüketicilerin sakin olması gerektiğini düşünüyorum."

"Gıdada KDV yüzde 1'e çekilmeli"

Tarım ürünlerinin gıda fiyatları arttırdığı söyleminin yanlış olduğunu ifade eden Karakuş, "Hanehalkı harcamalarına baktığımızda, şu anda 350 - 400 dolara geçinen çok sayıda hane halkı var. Bu hanelerde de en büyük harcama kalemini gıda oluşturur. Ben, gıda ürünlerinin tamamında KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesini öneriyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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