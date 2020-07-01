Kanala düşen yaban domuzunu, avcı kurtardı DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştüğü sulama kanalında sürüklenen yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştüğü sulama kanalında sürüklenen yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı.

İnceköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen ve sürüklenen yaban domuzunu gören mahalleli, avcı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Poslu, arkadaşı ile bölgeye gelerek, suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. Poslu, kanal kenarından ip kullanarak, yaban domuzunu yakaladı. Sudan çıkarılan domuz, Poslu'nun elinden kurtularak, tekrar kanala atladı. Avcı Poslu, ikinci kez yaban domuzunu yakalayıp, çıkardı. Selçuk Poslu, uzunca süre suda kaldığı belirtilen domuzu doğaya bıraktı.

Kaynak: DHA