A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta 2. maçında İstanbul'da Kanada ile karşılaşıyor. Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı CANLI izleme linki var mı?

KANADA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kanada ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadinlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Kanada-Türkiye Maçı, 19 Haziran Perşembe günü oynanacak.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kanada-Türkiye Maçı, saat 19:30 başlayacak.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kanada ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadinlar Milletler Ligi maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

İkinci haftanın maç programı şu şekilde:

19 Haziran Perşembe:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran Pazar:

19.30 Türkiye-Brezilya

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor Yıldız kanalını TRT platformlarından izleyebilirsiniz.