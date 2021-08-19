Kamu ve özel şirketlerin iş birliği arttırılacak
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Kamu ve özel şirketlerin iş birliği arttırılacak

Kamu ve özel şirketlerin iş birliği arttırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından Birleştirme ve Devralmalar konulu toplantı düzenlendi.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından Birleştirme ve Devralmalar konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda şirketlerin birleşme ve devralma konusunda yapmaları gerekenler konuşuldu.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve kamu özel sektör işbirliğinin arttırılması için MÜSİAD tarafından kurulan Birleştirme ve Devralmalar Komitesi Ankara'nın ardından Gaziantep Şubesinin öncülüğünde Gaziantep'te toplantı düzenlendi. Toplantıda Türkiye'nin ekonomik anlamda yeni hedefleri ve Gaziantep'in ekonomik hedefleri konuşuldu. Toplantıda ayrıca yapılan sunumlarla rekabet gücünün artırılması ve dünya pazarında yer alabilmesi için şirketlerin birleştirme ve devralma konusunda çalışmalar yapabileceği vurgulandı. Ayrıca toplantıda birleşme ve devralmaların küresel anlamda Türkiye'nin güçlü bir ülke haline gelmesini sağlayacağının altı çizildi.

"Birleşme ve devralmalar bizim kültürümüzde olan bir olgu"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Şube Başkanı Fatih Fedaioğlu, "Bu zor coğrafyada ülkemiz son yıllarda inanılmaz bir hızla değişmektedir. Yaşadığımız dünya krizinde dünya büyük bir sınav vermiş dünyanın gelişmiş ülkeleri yılı eksi büyümelerle kapatırken Türkiye zaman zaman çift haneli büyüme ile Çin'den sonra 2. sırada büyümeyi gerçekleştiren ülke olmuştur. İhracattaki rakamlarımız bizi bu yıl içinde umutlandırıyor. Birleşme ve devralmalar zaten bizim kültürümüzde olan bir olgu. Ortaklık kültürü ve imece gerek zorluklarda gerek afetlerde gerekse de gücümüzü aşan işlerde başarmada başvurduğumuz bir yöntemdir. Amacımız birleştirme ve devralma süreçlerinde paydaşlarımıza yol göstermek ve mentorluk yapmaktır" dedi.

"Amaç dünya pazarında daha çok pay almalarını sağlamak"

Birleşme ve devralma konusunda sundukları mentorluk hizmetleriyle Türk firmalarının dünya pazarında daha çok pay almalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Birleşme ve Devralmalar Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez, "İlk toplantımızı Ankara'da gerçekleştirdik. İkinci toplantımızı da markanın ve sanayinin başkenti Gaziantep'te düzenliyoruz. Birleşme ve devralmalar komitesi olarak Türk firmalarının, Türk markalarının dünya pazarında daha çok pay almalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Mentorluk ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. üyelerimize ve MÜSİAD dışındaki kuruluşlarımıza da sağlıyoruz. Yaklaşık 226 şubeyle dünyada 96 ülkede faaliyet yürüten MÜSİAD'ımızın aslında bu gücünü birleşme ve devralmalarda kullanmak istiyoruz. Birleşme içeride devralmak dışarıda diyoruz. Tabi çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Birlikte hareket edilmesi halinde ortaklık çalışmalarının mali, hukuki olarak büyük fayda sağlandığını görüyoruz. Komitemiz aracılığıyla birleşme ve devralmalar konusunda korkulmaması gerektiğini ve çok kolay olduğunu şirketlerimize göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kamu ve özel şirketlerin iş birliği arttırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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