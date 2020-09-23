Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla resmen başladı.

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

BUGÜN İTİBARIYLA UYGULANMAYA BAŞLANDI

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası HES kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

Alınan karar sonrası Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, kaymakamlık binası girişinde işlemlerini gerçekleştirmek için gelen vatandaşların HES kodu kontrolünü gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

HES kodu uygulaması denetiminde açıklamalarda bulunan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve İstanbul Valiliğimizin talimatları doğrultusunda bütün kamu kurum ve kuruşlarının girişlerinde 'HES' kodunun zorunlu hale getirilmesinin ilk günü. Üsküdar Kaymakamlığı olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Girişte yığılmanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Personel girişimiz ile vatandaş girişimizi ayırdık. Personel girişinde ben dahil çalışan tüm arkadaşlarımız HES kod uygulamamızı göstererek içeri giriyoruz. Vatandaşlarımız ilk günde herhangi bir yığılma oluşmaması için sırayla 'HES' kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacak, Cep telefonu olmayan HES kodu alamamış vatandaşlarımız ise burada HES kodunu alarak içeri girebilecekler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı