Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi Üniversitemiz tarafından düzenlenen ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşmacı olduğu 'Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri' konulu konferans, 18 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kadri Ergün, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Akkaş, il müdürleri, personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç liderliğinde kısa sürede önemli işler yapan Kamu Denetçiliği Kurumunun uzlaşı kültürünün oluşmasında çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

'Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri' konulu konferansın öğrencilerimiz için önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye'nin 2023 vizyonun önemine dikkat çekti.

Ülkemizin büyük medeniyet atlasının merkezi olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ülkemiz Kafkaslar, Balkanlar, Orta-Doğu ve endülüs kuşatıcılığında, büyük gönül coğrafyamızın kıta kalbidir. Ülkemiz genç bir cumhuriyet olsa da, muazzam bir kültür ve siyasi geçmişe sahiptir. İhtiyacımız olan en önemli şey birbirimize daha sıkı kenetlenmektir. Dünya var oldukça devletimiz ve milletimiz bu topraklarda olmayı sürdürecek; bundan kimsenin şüphesi olmasın. " dedi.

Kamu ile Vatandaş Arasında Köprü

Ombudsmanlık müessesinin Ülkemizde oluşturulması hususunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "İdarenin şeffaflaşması, iyi yönetimlerin yaygınlaştırılması gibi birçok mekanizmayı içeren bu müessese, Şeref Malkoç'un başkan olduğu dönemden itibaren de Türkiye'de daha tanınır hale gelmiş oldu. Kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi olan bu kurum çalışmalarına başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda bugün ki buluşmanın ilimize ve bölgemize önemli katkılar sunacağına inanıyor ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a teşekkür ediyorum. "dedi.

Üniversitenin Geldiği Nokta Gerçekten Çok Önemli ve Takdir Edilesi

Üniversitemizin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yükselen başarı grafiğimizin, bilimsel ve sosyal başarılarımızın ülkemiz adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne daha önce de geldiğini ifade eden Malkoç, "Sayın rektörümü tebrik ediyorum, Üniversitenin her alanda gösterdiği başarılar bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Üniversitenin geldiği nokta gerçekten çok önemli ve takdir edilesi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin başarılarını izliyor ve rektörümüz liderliğindeki çalışmalarını gururla takip ediyoruz. Hocam, doğru yoldasınız; çalışamalara hız kesmeden devam edin. Allah yardımcınız olsun. " dedi.

Esas Olan İnsana Hizmettir

Üniversitemizde ombudsmanlık topluluğu olduğunu bildiğini ve hak arama kültürünü ve insan haklarını anlatmak için üniversitelerde ombudsmanlık topluluklarını çok önemsediğini vurgulayan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Esas olan insana hizmettir. İnsanın hak ve hürriyetini koruyup geliştirmektir. Kısa sürede ortaya koyduğumuz özverili çalışmalarla adalet sistemimize önemli katkılar yaptık. milyonlarca dosya henüz mahkeme aşamasına geçmeden uzlaşmayla sonuçlandı. Yargının yükünü önemli ölçüde hafiflettik. İnşallah ombudsmanlık kültürünü daha geniş kitlelere yayarak bu konuda daha büyük çalışmalara imza atacağız. " dedi.

Aydın, 2023'de Hak Ettiği Yeri Alacak

İlimizin Türkiye'nin 2023 vizyonuna hem katkılarını hem emeğini vermesi gerektiğini belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ne kadar sivil toplum kuruluşu, mesleki kuruluş varsa üniversite rehberliğinde Aydın Valiliği öncülüğünde harekete geçelim. Aydın 2023'de hak ettiği yere gelecek. genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 60 bin, ülke genelinde 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var ama burada önemli olan iyi yetişmek. Bütün imkanlar sizin için ama gerisi size kalıyor. Sizler cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaksınız ve sizler 2023 Türkiye'sinin yöneticileri olacaksınız. " dedi.

Türkiye İnsan Haklarında Dünyanın En İyilerinden Olacak

Türkiye'nin 2023 hedeflerinde en iyi 10 ülke arasına girmek olduğunu ifade eden Malkoç, "2023 hedefimizde en iyi 10 ülke arasına girmek var. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Nasıl dünyada mühendislikte en iyi ülkeler arasına girdiysek, bizim belediyelerimiz, valiliğimiz, liselerimiz, üniversitelerimiz de dünyanın en iyileri arasında yer alacak. Bütün sorunları zihinde halletmeliyiz ve inanıp, alın teri dökmeliyiz. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşacağız ve Türkiye insan haklarında dünyanın en iyilerinden olacak" dedi.

Programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu bölümün ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından takdimi gerçekleştirilen plaketi kabul etti. Üniversitemiz Ombudsmanlık Topluluğu danışmanı ve topluluk başkanına da Üniversitemizde gerçekleştirdikleri çalışmalar dolaysıyla teşekkür eden Malkoç, kendilerine teşekkür belgelerini bizzat vererek, çalışmalarında başarılar diledi.

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