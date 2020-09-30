Kambiyo ne demek? Kambiyo vergisi nedir? Kambiyo vergisi 2020: Kambiyo vergisi hesaplama nasıl yapılır?
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Kambiyo ne demek? Kambiyo vergisi nedir? Kambiyo vergisi 2020: Kambiyo vergisi hesaplama nasıl yapılır?

30.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:48
Kambiyo ne demek? Kambiyo vergisi nedir? Kambiyo vergisi 2020: Kambiyo vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Kambiyo kelimesi ekonomide sıkça karşılaşılan kavramlardandır. Peki, kambiyo nedir? Para ya da para yerine geçen unsurlarla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamında uygulanan vergi türüdür. Kambiyo vergisi hesaplama 2020...

Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsayan kambiyo vergisi alırken mi, satarken mi uygulanır?Altın ve döviz hesapları için uygulanan bu vergi oranı, hesaplardaki bakiyelere göre belirlenir. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı mayıs ayında %0.2'den %1'e yükseltilmişti ve son düzenlemeyle kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. İşte, ayrıntılar...

KAMBİYO NE DEMEK?

Kelime anlamı olarak kambiyo; iki ayrı ülke paralarının birbirleriyle değiştirilmesi olarak açıklanır. Diğer anlamı da; yabancı bir ülkedeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi ya da bir yabancı ülkeden toplanan para ya da para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlem şeklinde tanımlanabilir.

KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?

Banka, döviz büfeleri ve diğer kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro ve benzeri paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için altın satış tutarı üzerinden (BSMV) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamında alınan vergi türüdür. Bu vergi, altın ve döviz hesapları için uygulanmaktadır. Vergi miktarı hesaplardaki bakiyelere göre belirlenir.

KAMBİYO VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Alınan döviz veya altın için alış tutarı üzerinden binde 2 BSMV (Banka ve Sigorta Muamemeleri Vergisi) tahsil edilir. Buna göre 100 ABD Doları alacak kişi için bu tutarın binde 2'si olan ABD Doları karşılığı TL cinsinden BSMV, satışı yapan kurum tarafından işlem esnasında hesaplanarak alıcıdan alış tutarına ek olarak tahsil edilir.

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