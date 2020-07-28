Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde canlı hayvan pazarında alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yapılan başarılı takiple yanlarında sahte basın kartı ile yakalandılar.

Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı
28.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:11

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde canlı hayvan pazarında alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yapılan başarılı takiple yanlarında sahte basın kartı ile yakalandılar. Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen şahıslardan biri ise olayı görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı.

Olay, Sandıklı ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şahısların peşine düştü. Ekipler bir süre yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından R.K, A.K, M.K. ve M.K., isimli şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Sinanpaşa ilçesinde durdurarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 3 yabancı uyruklu kişinin üzerine kayıtlı GSM hattı, sahte olduğu değerlendirilen bir basın ve dernek kartı ele geçirdi.

Şüpheli basın mensuplarını görünce polis aracından inmek istemedi

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Burada şahıslardan biri olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanına uçan tekme ile saldırdı. Şahsı polis durdurarak sakinleştirdi.

Öte yandan, gözaltındaki bir başka şüpheli ise kendilerini görüntülemek için gelen basın mensuplarını görünce araçtan inmek istedi. Polis ekipleri daha sonra şahsı sağlık kontrolü için hastaneye girmeyi ikna etti.

Şahısların sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü 3. Sayfa
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Güncel
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat...
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Deniz Seki Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 17:47:49. #1.14#
title