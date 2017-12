Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Etrafımızda yaşananlara bir bakınız. Türkiye'ye saldırılar arttı. Dünyanın dört bir yanında cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye saldırıyorlar. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olduklarını görüyoruz. İşte böyle bir süreçte biz bir, beraber olmak zorundayız. Dayanışmamızı daha da artırmak zorundayız." dedi.



Elvan, bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Bozyazı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan ve partililerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durdukça ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını, büyümesini istemeyen dış mihrakların daha da hiddetlendiklerini ifade eden Elvan, şöyle konuştu:



"Düşmanlıklarını daha da artırdılar. Saldırıları her seferinde bir nebze daha arttı ama bugüne kadar başaramadılar, bundan sonrada başaramayacaklar. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Bu yol uzun soluklu ve zahmetli bir yol. Ama bizim insanımız ülkesine, milletine güvenen, içerisinde vatan, millet, ay yıldızlı bayrak sevgisi olan siz kardeşlerimizin desteğiyle, gücüyle bu engellerin her birini teker teker aşıp, hedefimize birlikte ulaşacağız. 2023 hedeflerini birlikte gerçekleştireceğiz. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına Türkiye'yi yerleştireceğiz."



Elvan, hem içeride hem de dışarıda hükumete ve millete yönelik birçok saldırılar olduğunu anımsatarak, "E-muhtıra dediler mi? Dediler. Ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımız bize e-muhtıra vermek isteyenlere o muhtıra verdi. '28 Şubat süreci bin yıl devam edecek' diyenler Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletimizin kararlılığını gördüler ve ondan hiç söz edilmez oldu artık. O dönemin insanları da hukuksuz bir şey işlemişlerse onun da hesabını verecekler ve veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



"15 Temmuz'da en büyük ihaneti denediler"



Gezi olaylarına da değinen Elvan, şöyle devam etti:



"Gezi kalkışmasında daha gezi olayları başlamadan yurt dışından naklen yayın araçları geldi. Dünyanın dört bir yanına gezi olaylarını naklen vermeye başladılar. Akşamdan sabaha kadar siz böyle bir hadiseyi gördünüz mü? O televizyon kanalları 2-3 dakikalık yayınlar, haberler yaparlar. Ama günlerce gezi olaylarını tüm dünyaya sanki Türkiye'de hukuk dışı bir şeyler yapılıyormuş gibi Türkiye'yi kötülemeye yönelik çaba sarf ettiler. Bununla da yetinmediler.



Bu sefer ne yaptılar, hain FETÖ'nün devlet içerisindeki yuvalanmış olan teröristlerini devreye soktular. Bunlar 17-25 Aralık'ta yargı ve polis darbesini gerçekleştirmeye çalıştılar. Ne yapmak istiyorlardı bir yanda Türkiye'deki tüm yargı ve emniyet mekanizmasını harekete geçirip hükumeti düşürmeye çalıştılar. Onu da gerçekleştiremediler, o da tutmadı. Bu sefer asker üniforması giymiş teröristleri harekete geçirdiler ve 15 Temmuz'da bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en büyük ihaneti denediler. Milletin iradesine darbe yapmaya, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Ancak karşılarında öyle bir iman vardı ki bu iman tankı, topu, tüfeği dinlemedi."



Elvan, FETÖ'cü hainlere bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde haddini bildirdiğini vurguladı.



AK Parti hükümetlerinin milletin istediği kararları aldığı için birilerinin rahatsız olduğunu belirten Bakan Elvan, millet ne derse onun olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizdi.



Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Lütfi Elvan, şunları kaydetti:



"Etrafımızda yaşananlara bir bakınız. Türkiye'ye saldırılar arttı. Dünyanın dört bir yanında cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye saldırıyorlar. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olduklarını görüyoruz. Ama işte böyle bir süreçte biz bir, beraber olmak zorundayız. Dayanışmamızı daha da artırmak zorundayız. Niye bize saldırıyorlar? Gayet açık. Çünkü Türkiye mazlumların, darda kalmışların ve mağdurların hep umudu oldu. Hep onlar için çaba sarf etti ve haksızlığa uğramış kim varsa zulme karşı her zaman ilk sesi veren ülke Türkiye oldu."