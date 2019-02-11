Kaliteyi Uygun Fiyata Alın: Madame Polo

Hardem Tekstil, 40 yıl tecrübesini Madame Polo markasıyla müşterilerini beğenisine sundu ve kısa zamanda hedeflerine ulaştı. Şimdi ise tüm dünyanın kalbine girmek ve Madame Polo'yu dünyaya tanıtmak için kolları sıvamış durumda.

İşte İşimiz ekibinin sorularını yanıtlayan Hardem Tekstil bünyesinde faaliyet gösteren Mademe Polo markasının Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demirkıran, "Fuar alanında olmaktan çok mutluyuz. Yurt içinden ve dışından müşterilerimiz standımıza uğruyor bu da bizi oldukça mutlu ediyor." dedi

"BİZ MARKAMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Eyüp Demirkıran, "Biz Hardem Tekstil olarak üretim hayatına yaklaşık olarak 40 yıl öncebaşladık. 3 yıldır Madame Polo ile müşterilerimize bire bir ulaşarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Firmamız, Bursa/Kestel'de organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekarede 150 personel ile hizmet veriyor.İstanbul ve Bursa'da satış noktalarımız mevcut. Orta Doğu ağırlıklı olarak ihracat faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Biz Madame Polo markamıza oldukça çok güveniyoruz. 2 senede yaklaşık olarak 36 milyon metre eşarp ve şal üretimi yaptık." şeklinde konuştu.

"KALİTEYİ UYGUN FİYATA MÜŞTERİLERİMİZE SUNUYORUZ"

Demirkıran, "Şu anda kalitemizle ve desenlerimizle dünyanın birçok yerine ulaştık. Üretim ve hacim anlamında Türkiye'de ilk 10 şirket arasına girmeyi başardık. Ürünlerimiz, çeşitliliğimiz, kaliteyi uygun fiyata müşteriye ulaştırmamız bizi rakiplerimizden ayıran temel özelliklerimiz arasında. Üretim ağımız yüksek ve entegre bir firma olduğumuz için üretim aşamalarının tamamı kendi tesisimizde yapılıyor ve dışarıda hiçbir işlem yapılmıyor. Dışarıya bağımlılığımız olmadığı için maliyetlerimiz düşüyor ve biz de kaliteyi uygun fiyata müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Konteyner bazlı yurt dışına gönderdiğimiz ürünlerimiz de 1 dolar ila 12 dolar arasında değişen bir yelpazeye sahip." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZİ TÜM DÜNYAYA ÜRÜNÜMÜZÜ TANITMAK"

Eyüp Demirkıran, "Bizim hedeflerimiz çok büyük. İhracat ağımızı sadece Orta Doğu olarak düşünmüyoruz. Dünyanın birçok yerine ulaşıp şallarımızı insanların kullanıma sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de sanayici olmanın engelleri olabiliyor. Zaman zaman bürokrasi engellerine takılıyoruz. Ham madde ve enerji fiyatlarının yüksek olmasıbizi diğer ülkelerle rekabet etmede zor duruma düşürebiliyor bazı dönemlerde. Devletimizin sunduğu bazı teşviklerden yararlanıyoruz. Bu teşviklerin artmasını istiyoruz. Bizim hedeflerimiz yüksek, kendi ürettiğimiz ürünlerle iyi noktalara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.