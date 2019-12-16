Kale'de "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenlenecek

16.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:22

Denizli'nin Kale ilçesinde, "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenleneceği bildirildi.

Kale Kaymakamı Samet Serin, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, yerli ve milli üretime dikkat çekmek için ilçede çiftçilerin ürünlerini, zanaatkarların eserlerini sergilemek üzere bir etkinlik planlandığını belirtti.

Serin, Çarşı Meydanı'nda 18-21 Aralık'ta Kale Kaymakamlığı, Kale Belediye Başkanlığı, Kale Esnaf Odası Başkanlığı, Kale Ziraat Odası Başkanlığı, Kale Milli Eğitim Müdürlüğü ve 32 mahalle muhtarlarıyla düzenleyecekleri festivalde tamamen organik ürünlerin tüketicilerle buluşacağını belirterek, herkesi festivale davet etti.

Toplantıya Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ile Kale Esnaf Odası Başkanı ve Kale Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı İlyas Barcın da katıldı.

Kaynak: AA