KALBİMİZİ MUCİZELERE AÇALIM
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KALBİMİZİ MUCİZELERE AÇALIM

KALBİMİZİ MUCİZELERE AÇALIM
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Tanrım" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Ersan Er, bugüne kadar 'Kurtuldum', 'Ah Yalan Dünya', 'Yaşamam Artık', 'Yıkıl Karşımdan', 'İlle de Sen' gibi birçok hit şarkıya imza atarak müzik dünyasında sağlam ve emin adımlarla ilerliyor

Pandemi döneminde de üretimine ara vermeden devam eden ünlü sanatçı, üzerinde titizlikle çalışarak hazırladığı yeni şarkısı 'Mucize'yi Digiline Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Başarılı şarkıcı 'Mucize' adlı şarkısını bundan önceki çalışmalarında olduğu gibi remix versiyonuyla da dinleyicilerle buluşturdu. Sahne performansıyla her çıktığı mekanı dolduran Er, Mucize ile bu yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Tüm dijital platformlarda yayımlanan şarkının söz ve müziği Adnan Fırat, düzenlemesi Hatem Tutkus imzası taşıyor. Tüm korona önlemlerini göz önünde bulundurarak Silivri'de kanola tarlaları içinde çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise İsmail Zade oturuyor. Yaptığı projelerde hiçbir zaman tutmazsa kaygısı taşımadığını belirten Ersan Er, "Çok şükür şarkılarım hep sevildi. 'Mucize'de eminim ki 'Tanrım' gibi dillerden düşmeyecek ve çok sevilecek. Klip çekimi sırasında çok keyifli bir çalışma geçirdik. Silivri Büyükkılıçlı Köyü muhtarı Ahmet Mutlu'ya da verdiği destekler için teşekkür ederim. Bu yıl ayrılıkların, acıların, hüzünlerin üzerine hep birlikte kocaman bir çizik atalım ve kalbimizi mucizelere açalım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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