Kahve Dünyası boykot mu? Kahve Dünyası neden boykot ediliyor?

Son günlerde sosyal medyada sıkça gündeme gelen "Kahve Dünyası boykot ediliyor mu?" sorusu, çok sayıda kullanıcının dikkatini çekmeye başladı. Özellikle Twitter (X), Instagram ve çeşitli forumlarda yapılan paylaşımlar, Kahve Dünyası markasına yönelik tepkilerin artmasına neden oldu. Peki, Kahve Dünyası gerçekten boykot mu ediliyor? Bu tepkilerin arkasında hangi nedenler var? İşte, detaylar…

KAHVE DÜNYASI BOYKOT MU, NEDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı boykot çağrılarının ardından sosyal medyada hedef gösterilen markalardan bir diğeri de Kahve Dünyası oldu. Ancak Kahve Dünyası'nın Özgür Özel'in açıkladığı resmi boykot listesinde yer alıp almadığına dair net bir açıklama bulunmuyor.

Kahve Dünyası boykot mu

Zannedilenin aksine Kahve Dünyası'na yönelik tepkiler daha çok sosyal medya kullanıcılarının tepkileri doğrultusunda şekillenmiş, markanın bir Yahudi bayramı olan Hamursuz Bayramı için özel ürün çıkarması üzerine eleştiri toplamıştır.